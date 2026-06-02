USA: Google will 32 Millionen Gelsen aussetzen

Ähnliche Experimente in der Vergangenheit bereits erfolgreich

Die US-Umweltschutzbehörde EPA ist für die Prüfung des Antrags zuständig. Bevor eine Entscheidung fällt, können Bürger und Experten in einem öffentlichen Verfahren ihre Meinung äußern. Die Idee, auf diese Weise Krankheiten auszurotten, ist nicht völlig neu. Ähnliche Programme wurden bereits in mehreren Ländern getestet. So auch in Singapur: Dort berichteten Behörden von deutlich sinkenden Mückenbeständen und einem Rückgang von Dengue-Infektionen in den betroffenen Gebieten.