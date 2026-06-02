Sturm sichert sich Dienste von Abwehrhüne Mitchell

Fußball-Vizemeister Sturm setzt ein Ausrufezeichen! Die Grazer verpflichten Abwehrspieler Jeyland Mitchell fix von Hollands Top-Klub Feyenoord Rotterdam, ziehen die im Leihvertrag verankerte Kaufoption für den A-Teamspieler aus Costa Rica. Wohl aus einem strategischen Grund.
Der 21-jährige Innenverteidiger, der sich nach überstandener Eingewöhnungsphase dank vor allem starker Zweikampfwerte schnell in die Herzen der Sturm-Anhänger spielte, kam im September via Leihe von Topklub Feyenoord nach Graz, war dementsprechend mit einem sehr gut dotierten Vertrag in Holland ausgestattet worden. Allerdings eröffnete die finanziell leistbare Kaufoption den Grazern Möglichkeiten, sich die Dienste des „Einwurf-Königs“ doch zu sichern. Und diese Chance hat Sturm jetzt genutzt!
„Strategische Sicht“
„Nach einer Eingewöhnungszeit im Herbst hat Jeyland seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich rasch einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Jeyland bringt ein besonderes Stärkenprofil für seine Position mit und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial. Daher war es für uns naheliegend, die vertraglich vereinbarte Kaufoption zu ziehen – sowohl aus sportlicher als auch aus strategischer Sicht“, gibt der Sportdirektor einen Teil des Plans zu verstehen. Somit hat Sturm nun eine im besten Fall gewinnbringende Transferaktie mehr im Kader. Ob und wie viele Spiele Mitchell, der sich gerade für die WM vorbereitet, für Sturm absolvieren wird, bleibt abzuwarten. Ebenfalls, ob er vielleicht als ein Top-Transfer in die Klubhistorie eingeht.
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