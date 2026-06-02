Sturm sichert sich Dienste von Abwehrhüne Mitchell

„Strategische Sicht“

„Nach einer Eingewöhnungszeit im Herbst hat Jeyland seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich rasch einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Jeyland bringt ein besonderes Stärkenprofil für seine Position mit und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial. Daher war es für uns naheliegend, die vertraglich vereinbarte Kaufoption zu ziehen – sowohl aus sportlicher als auch aus strategischer Sicht“, gibt der Sportdirektor einen Teil des Plans zu verstehen. Somit hat Sturm nun eine im besten Fall gewinnbringende Transferaktie mehr im Kader. Ob und wie viele Spiele Mitchell, der sich gerade für die WM vorbereitet, für Sturm absolvieren wird, bleibt abzuwarten. Ebenfalls, ob er vielleicht als ein Top-Transfer in die Klubhistorie eingeht.