Der lange Weg zur Umsetzung der Minderheitenrechte

In Österreich leben sechs anerkannte autochthone Volksgruppen: die slowenische, burgenlandkroatische, ungarische, tschechische und slowakische Volksgruppe sowie die Volksgruppe der Roma. Ihnen kommen zum Schutz ihrer sprachlichen und kulturellen Identität bestimmte Rechte zu. Diese zu erlangen und zu bewahren, stellte sich nicht immer als einfach heraus.