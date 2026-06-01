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Kurz vor WM-Debüt

Fußball-Zwerg gelingt eine große Überraschung

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 05:37
Kap Verdes Benchimol traf zum 3:0-Endstand gegen Serbien.
Kap Verdes Benchimol traf zum 3:0-Endstand gegen Serbien.(Bild: EPA/MIGUEL A. LOPES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kap Verde hat vor dem WM-Debüt noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt: Der Fußball-Zwerg gewann am Sonntag das Testspiel gegen Serbien in Lissabon unerwartet klar mit 3:0 (1:0).

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In der elften Minute brachte Kevin Pina den zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte in Führung. Ein Doppelschlag durch Laros Duarte (59.) und Benchimol (63.) sorgte letztendlich für die Entscheidung. Die große Überraschung war perfekt.

(Bild: EPA/MIGUEL A. LOPES)

Es war der zweithöchste Sieg von Kap Verde gegen eine europäische Nationalmannschaft. 2022 hatte der Inselstaat in einem Freundschaftsspiel Liechtenstein mit 6:0 besiegt. 

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Erst Spieler, jetzt Teamchef
Teamchef von Kap Verde ist seit 2020 übrigens Pedro Leitao Brito, besser bekannt als Bubista. Er steht im kapverdischen Fußball für Durchsetzungskraft und Führungsstärke. Der ehemalige Kapitän und Innenverteidiger des Nationalteams hat eine erfolgreiche Spielerkarriere hinter sich, in deren Verlauf er für Klubs in Angola, Spanien und Portugal aktiv war.

Kap-Verde-Teamchef Bubista
Kap-Verde-Teamchef Bubista(Bild: AP/Sunday Alamba)

In einer Gruppe mit WM-Favorit Spanien
Unter seiner Führung fuhr Kap Verde beispiellose Erfolge ein, die in der historischen Qualifikation für die WM gipfelten. Nun will man auch beim Großereignis für Furore sorgen. Die Gruppengegner sind Spanien, Saudi-Arabien und Uruguay.

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