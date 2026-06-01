Fußball-Zwerg gelingt eine große Überraschung

Kap Verde hat vor dem WM-Debüt noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt: Der Fußball-Zwerg gewann am Sonntag das Testspiel gegen Serbien in Lissabon unerwartet klar mit 3:0 (1:0).
In der elften Minute brachte Kevin Pina den zweitkleinsten Teilnehmer der WM-Geschichte in Führung. Ein Doppelschlag durch Laros Duarte (59.) und Benchimol (63.) sorgte letztendlich für die Entscheidung. Die große Überraschung war perfekt.
Es war der zweithöchste Sieg von Kap Verde gegen eine europäische Nationalmannschaft. 2022 hatte der Inselstaat in einem Freundschaftsspiel Liechtenstein mit 6:0 besiegt.
Erst Spieler, jetzt Teamchef
Teamchef von Kap Verde ist seit 2020 übrigens Pedro Leitao Brito, besser bekannt als Bubista. Er steht im kapverdischen Fußball für Durchsetzungskraft und Führungsstärke. Der ehemalige Kapitän und Innenverteidiger des Nationalteams hat eine erfolgreiche Spielerkarriere hinter sich, in deren Verlauf er für Klubs in Angola, Spanien und Portugal aktiv war.
In einer Gruppe mit WM-Favorit Spanien
Unter seiner Führung fuhr Kap Verde beispiellose Erfolge ein, die in der historischen Qualifikation für die WM gipfelten. Nun will man auch beim Großereignis für Furore sorgen. Die Gruppengegner sind Spanien, Saudi-Arabien und Uruguay.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.