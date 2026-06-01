Fußball-Zwerg gelingt eine große Überraschung

Erst Spieler, jetzt Teamchef

Teamchef von Kap Verde ist seit 2020 übrigens Pedro Leitao Brito, besser bekannt als Bubista. Er steht im kapverdischen Fußball für Durchsetzungskraft und Führungsstärke. Der ehemalige Kapitän und Innenverteidiger des Nationalteams hat eine erfolgreiche Spielerkarriere hinter sich, in deren Verlauf er für Klubs in Angola, Spanien und Portugal aktiv war.