Warum unsere Unis bei den Rankings schwächeln

In der Periode 2025 bis 2027 haben die Unis einen überhöhten Budgetanstieg von 34 Prozent (von zwölf auf 16 Milliarden) erhalten. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) muss nun 2027 23 Millionen und 2028 190 Millionen Euro einsparen. Wie das Uni-Budget 2028 bis 2030 im Detail aussieht, steht erst nach einer Regierungsklausur im Herbst fest. 15,5 Milliarden sind der Rahmen.