Warum unsere Unis bei den Rankings schwächeln

Die anstehenden Kürzungen an Unis haben Proteste und Kritik von vielen Seiten mit sich gebracht. Ein genauer Blick zeigt jedoch, dass die österreichischen Universitäten im internationalen Vergleich finanziell gut ausgestattet sind. In den internationalen Rankings schwächeln sie dennoch. Aber warum?
In der Periode 2025 bis 2027 haben die Unis einen überhöhten Budgetanstieg von 34 Prozent (von zwölf auf 16 Milliarden) erhalten. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) muss nun 2027 23 Millionen und 2028 190 Millionen Euro einsparen. Wie das Uni-Budget 2028 bis 2030 im Detail aussieht, steht erst nach einer Regierungsklausur im Herbst fest. 15,5 Milliarden sind der Rahmen.
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