Tyler Shaw: Der Kanadier, der Europa erobern will

Wäre es mit der Musik anders gekommen, hätte Shaw allerdings noch einen Plan B gehabt. „Ich wollte Profifußballer werden“, erzählt er. „Ich hatte ein Fußball-Stipendium an der Universität. Mein Ziel war es, für Team Canada zu spielen. Ich war Torwart.“

Aus dem Profifußball wurde am Ende nichts, aus der Musik dafür umso mehr. Und manchmal kommt der nächste Karriereschub genau dann, wenn man ihn nicht erwartet. Bei ihm passierte das 2022 mit „Love You Still“, seiner romantischen Version von Gayles Hit „abcdefu“. Ein kurzer Clip, schnell aufgenommen, während der Pandemie gepostet – und plötzlich ging der Song auf TikTok viral.

Der Kanadier selbst beschreibt sein Verhältnis zur Plattform als zwiegespalten. „Ich habe eine Hassliebe dazu.“ Einerseits sei TikTok eine große Chance für Künstler, ihre Musik kostenlos zu verbreiten. Andererseits frage er sich, wie nachhaltig solche Karrieren wirklich seien. „Ich wäre neugierig zu sehen, wo diese Künstler in fünf bis sieben Jahren stehen. Ob sie eine lange Karriere haben können. Bei vielen ist es einfach ein Moment.“

Für ihn selbst war dieser Moment trotzdem ein Geschenk. „Bei ‘Love You Still‘ hat es mir internationale Türen geöffnet“, erzählt er. Viele Menschen aus verschiedenen Ländern hätten dadurch zuerst diesen Song entdeckt – und danach auch seine eigene Musik. Den Druck, noch einmal genauso viral gehen zu müssen, habe er aber kaum gespürt. Dafür sei „Love You Still“ zu sehr ein besonderer Moment gewesen. „Für mich war es eher: Okay, das ist dieser Moment. Aber was ist mit meiner eigenen Musik? Darauf habe ich mich stärker konzentriert.“