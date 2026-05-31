„Bühnenpräsenz beginnt schon vor dem ersten Ton“

Zwischen internationalen Opernbühnen und ihrem bevorstehenden ausverkauften Auftritt am Klagenfurter Stadttheater (1. Juni) spricht Elīna Garanča mit der „Krone“ über große Rollen, die Kraft der Musik und warum wahre Bühnenpräsenz oft in stillen Momenten entsteht.
„Krone“: Vor Ihrem Auftritt in Klagenfurt sind Sie in Paris, danach geht es weiter nach Hamburg – bleibt dazwischen auch Zeit, Klagenfurt ein wenig zu genießen?
Elīna Garanča: Ich hoffe sehr! Mein Kalender ist zwar oft eng getaktet, aber ich versuche immer, mir zumindest ein paar Stunden zu nehmen, um einen Ort auf mich wirken zu lassen. Klagenfurt und Kärnten haben eine wunderbare Mischung aus Natur, Kultur und Gelassenheit.
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