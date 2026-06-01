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Kurioser Wettkampf

Wilde Wetterkapriolen bremsen die Diskus-Stars aus

Sport-Mix
01.06.2026 06:03
Lukas Weißhaidinger
Lukas Weißhaidinger(Bild: Gladys Chai von der Laage)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Lukas Weißhaidinger belegte bei einem Meeting in Ptuj mit 59,38 m im Diskuswurf hinter dem slowenischen Lokalmatadoren Kristjan Ceh (65,26 m) den zweiten Platz. Es war ein äußerst kurioser Wettkampf, bei dem beide nur einen gültigen Versuch verzeichneten. Grund waren wechselnde Wetterbedingungen. So warf Österreichs Vize-Europameister erstmals seit elf Jahren in einem Wettkampf nicht über 60 m …

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„Die Witterungsbedingungen haben ständig gewechselt, einmal hat es geregnet, dann wieder nicht. Kristjan und ich haben uns ausgesprochen schwergetan. Ich habe zweimal die Schuhe umgezogen“, berichtete Lukas Weißhaidinger, der schließlich fast aus dem Stand zumindest einen gültigen Versuch machte, „bei dem ich auch viel Mühe hatte“. Weißhaidinger hatte zwar noch zwei weite Würfe, die aber außerhalb des Wurfsektors landeten. So blieben die 59,38 m Lukis an diesem Tag, den man am besten schnell vergisst, seine beste Weite…

Zuletzt am 10. Juni 2015 …
Man muss in der Statistik schon weit zurückgehen, um Wettkämpfe von Lukas Weißhaidinger zu finden, die unter der 60-m-Marke waren – exakt elf Jahre. Eine geringere Weite als jetzt in Ptuj hatte der ÖLV-Rekordler zuletzt am 10. Juni 2015 in Schwechat erzielt, als er in Schwechat mit 59,32 m gewonnen hatte. Dies nur als statistisches Detail zu einem der merkwürdigsten Wettkämpfe, die der 34 Jahre alte Oberösterreicher jemals bestritten hat.

Am kommenden Donnerstag wird die Diskus-Welt sicher wieder besser aussehen, wenn Lukas Weißhaidinger beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten antritt…

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