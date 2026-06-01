Wilde Wetterkapriolen bremsen die Diskus-Stars aus

„Die Witterungsbedingungen haben ständig gewechselt, einmal hat es geregnet, dann wieder nicht. Kristjan und ich haben uns ausgesprochen schwergetan. Ich habe zweimal die Schuhe umgezogen“, berichtete Lukas Weißhaidinger, der schließlich fast aus dem Stand zumindest einen gültigen Versuch machte, „bei dem ich auch viel Mühe hatte“. Weißhaidinger hatte zwar noch zwei weite Würfe, die aber außerhalb des Wurfsektors landeten. So blieben die 59,38 m Lukis an diesem Tag, den man am besten schnell vergisst, seine beste Weite…