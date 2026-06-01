„Brauche Zeit – aber ich werde den Krebs besiegen“

„Bitte vergesst nicht ...“

All jenen, die sich jetzt große Sorgen um ihn machen, lässt Johann Lafer ausrichten: „Bitte vergesst nicht: Ich bin im Jahr 1977 aus der Oststeiermark nach Deutschland gezogen, um Karriere zu machen. Mit 80 D-Mark in der Tasche, die ich von meiner Mutter bekommen hatte. Damals habe ich Tag und Nacht daran gearbeitet, um dieses Ziel zu erreichen. Und jetzt werde ich alles tun, um dieses Ziel auch noch zu erreichen. Das größte Ziel meines Lebens, noch wichtiger als die Karriere: den Krebs zu besiegen. Zu leben. Der Tod ist keine Option für mich.“