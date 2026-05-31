Erschreckende Bilanz nach Ausschreitungen in Paris

Wie bereits im Vorjahr – auch 2025 hatte PSG die Champions League gewonnen – eskalierte die Situation in der französischen Metropole. Wie lokale Medien kurz vor Mitternacht unter Bezug auf die Pariser Präfektur berichteten, wurden rund 80 Personen festgenommen, 45 davon in Polizeigewahrsam genommen.