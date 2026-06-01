harry’s home: Zuhause auf Zeit an 16 Orten

Ein guter Aufenthalt passt sich dem Leben der Gäste an, nicht umgekehrt. Genau dafür stehen harry‘s home hotels & apartments: 16 Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz, großzügige Zimmer mit echtem Wohnambiente, clevere Services – flexibel für 1 Nacht, 1 Woche oder mehrere Monate.