harry’s home: Zuhause auf Zeit an 16 Orten

Ein guter Aufenthalt passt sich dem Leben der Gäste an, nicht umgekehrt. Genau dafür stehen harry‘s home hotels & apartments: 16 Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz, großzügige Zimmer mit echtem Wohnambiente, clevere Services – flexibel für 1 Nacht, 1 Woche oder mehrere Monate.
Was harry‘s home von einem klassischen Hotel unterscheidet, spürt man schon beim Eintreten: viel Platz, warme Materialien, herzliche Ansprechpersonen und ein Wohngefühl, das sich sofort vertraut anfühlt. Dank eines Baukastenprinzips entscheidet jeder Gast selbst, welche Bausteine den Aufenthalt ergänzen sollen: egal ob ein Zimmer in der Nähe vom Aufzug, mit oder ohne Küche oder Balkon, eigene Nespresso-Maschine auf dem Zimmer oder unbedingt mit einer Badewanne.
Viel Platz – auch zum Bleiben
Die Zimmer und Apartments sind großzügig geplant und deutlich geräumiger als in vielen Hotelketten. Begehbare Kleiderschränke und trennbare Doppelbetten in vielen Kategorien sowie eine Kitchenette in ausgewählten Zimmern schaffen Raum zum Wohnen, Arbeiten und Durchatmen – ideal für Pärchen, Familien, Geschäftsreisende, oder Workation. Wer länger bleibt, ob beruflich, während einer Renovierung oder einfach, weil das Leben es so will, findet bei harry‘s home ein echtes Zuhause auf Zeit.
Flexible Wohnlösungen
Schrankbetten, Chaiselongues und Apartments mit Verbindungstür machen die Zimmer wandelbar - tagsüber Wohnraum, abends Schlafzimmer. In vielen Family & Friends Zimmern sorgen Stockbetten für eine eigene Welt für die Kleinen. Kinder bis inklusive sechs Jahre übernachten beim aktuellen „Kids4Free“-Angebot zudem kostenlos.
Homemade Frühstück, regional gedacht
Das reichhaltige Frühstück ist frisch, zum Großteil hausgemacht und mit regionalen Produkten angereichert – ein Tagesstart, der sich nicht nach Hotelbuffet anfühlt.
harry‘s Wohnzimmer in ausgewählten Häusern
In vielen Standorten verschmelzen Lobby, Bar und Aufenthaltsraum zum harry‘s Wohnzimmer – mit eigens kreierten Drinks, gemütlichen Ecken zum Arbeiten oder Lesen und einer Atmosphäre wie bei guten Freunden zu Hause.
Services, die den Alltag leicht machen
Service Points mit Waschmaschine, Trockner, Bügelstation und kleinen Snacks sowie digitaler Check-in, flexible Reinigung und barrierefreie Zimmer machen den Aufenthalt unkompliziert. In ausgewählten Häusern kommen zudem Sauna, Kinderspielzimmer und Seminarräume für Workshops, Tagungen oder Teammeetings dazu. Haustiere sind bei harry‘s home herzlich willkommen – ohne lange Suche nach einer pet-friendly Unterkunft.
Nachhaltig übernachten
Als erste österreichische Hotelgruppe wurde harry‘s home mit dem österreichischen Umweltzeichen und dem EU Ecolabel ausgezeichnet – bewusst übernachten ohne Verzicht auf Komfort.
Alle Infos und Direktbuchung unter harrys-home.com