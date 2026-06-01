Jämmerliche Posse der SPÖ – Kickl dankt

Dabei muss man sich nur einmal ansehen, womit man sich in der einstigen Arbeiterpartei zuletzt intensiv beschäftigt hat. Da waren die unter personeller Oberhoheit der Wiener Rathaus-SPÖ stehenden Wiener Festwochen etwa tagelang mit dem Auftritt des für seine ultrakonservativen Ansichten bekannten US-Milliardärs Peter Thiel ausgelastet. Die mit 15 Millionen Euro subventionierten Festwochen hatten mit Billigmut eine Provokation geplant, von der niemand etwas hat. Wenn man von ein paar Leuten absieht, die den kulturpolitischen Führungskreisen der Sozialdemokratie nahestehen. Es könnte sich lohnen, zu schauen, was da an Honoraren so an wen abfällt.