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„Wir spielen nochmal“

Nagelsmann überrascht nach 4:0 mit Ankündigung

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 05:31
Julian Nagelsmann (Mitte)
Julian Nagelsmann (Mitte)(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Die Spieler müssen morgen spielen, wir spielen nochmal gegen Finnland!“ Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Sonntagabend angekündigt, dass vor dem USA-Flug noch eine weitere Partie für die DFB-Elf auf dem Programm steht. „Ein Trainingsspiel quasi, aber ein Test für uns.“

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Beim Abschiedsevent der Nationalmannschaft vor der Reise zur WM wird es Montagmittag am Frankfurter DFB-Campus zu einem weiteren Test gegen Finnland kommen. Am Sonntagabend hatte das Team von Julian Nagelsmann gegen die Nordeuropäer im vorletzten Länderspiel vor Turnierstart mit 4:0 gewonnen. Das kürzere Trainingsspiel soll nun auch den Reservisten sowie den in Mainz wenig eingesetzten Akteuren wertvolle Spielpraxis verschaffen.

(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Zweimal 25 Minuten
„Wir werden nochmal einen Test machen gegen die Finnen. Nicht über 90 Minuten, aber über zweimal 25 Minuten, um allen Spielern, die länger Pause hatten, Spielrhythmus zu geben“, erklärte Nagelsmann.

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WM-Generalprobe gegen Gastgeber
Die Akteure, die am Sonntagabend in der Startelf standen und lange spielten, werden nicht zum Einsatz kommen. Am Dienstag reist das DFB-Team nach Chicago, wo am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA ansteht.

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