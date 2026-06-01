Nagelsmann überrascht nach 4:0 mit Ankündigung

Beim Abschiedsevent der Nationalmannschaft vor der Reise zur WM wird es Montagmittag am Frankfurter DFB-Campus zu einem weiteren Test gegen Finnland kommen. Am Sonntagabend hatte das Team von Julian Nagelsmann gegen die Nordeuropäer im vorletzten Länderspiel vor Turnierstart mit 4:0 gewonnen. Das kürzere Trainingsspiel soll nun auch den Reservisten sowie den in Mainz wenig eingesetzten Akteuren wertvolle Spielpraxis verschaffen.