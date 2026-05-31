Don Pasquale: Alter Geizhals sucht junge Liebe

Ein alter Junggeselle will heiraten – und wird selbst zum Spielball der Liebe: In „Don Pasquale“ entfesselt Donizetti ein komödiantisches Feuerwerk aus Intrigen, Tempo und scharfem Witz. Regisseur Matthias Rippert bringt den Opernklassiker mit feinem Gespür für lebendige Figuren und überraschenden Blickwinkeln auf die Bühne.