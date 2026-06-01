Wichtiger Lebensraum: So schützt Moor unser Klima

Moore zählen zu den faszinierendsten, geheimnisvollsten und wichtigsten Lebensräumen unseres Planeten. Ihr Verschwinden wird zur Gefahr für Klima, kostbares Nass und wundersame Artenvielfalt. Denn tief unter ihren moosigen Oberflächen speichern sie seit Jahrtausenden gigantische Mengen Kohlenstoff – mehr als die Wälder.