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Verborgene Kräfte

Wichtiger Lebensraum: So schützt Moor unser Klima

Österreich
01.06.2026 05:00
Schillernder Bewohner des „Schwammigen“ – der sich in der Paarungszeit blau färbende Moorfrosch.
Schillernder Bewohner des „Schwammigen“ – der sich in der Paarungszeit blau färbende Moorfrosch.(Bild: Roland Schiegl/ARGE Naturschutz)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Moore zählen zu den faszinierendsten, geheimnisvollsten und wichtigsten Lebensräumen unseres Planeten. Ihr Verschwinden wird zur Gefahr für Klima, kostbares Nass und wundersame Artenvielfalt. Denn tief unter ihren moosigen Oberflächen speichern sie seit Jahrtausenden gigantische Mengen Kohlenstoff – mehr als die Wälder.

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Es gibt Landschaften, die drängen sich nicht auf. Sie schreien nicht nach Aufmerksamkeit wie schroffe Berggipfel oder tosende Wasserfälle. Moore sind leise Landschaften. Geheimnisvoll. Langsam. Fast ehrfürchtig still.

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