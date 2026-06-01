Nach Abstiegsdrama: Geht ÖFB-Kicker nach England?

Hinter dem ÖFB-Legionär liegen dramatische Wochen, die durchaus auch Spuren hinterlassen haben. Die bittere Wolfsburg-Pleite im Relegationsduell gegen Paderborn musste der Teamspieler verletzt vom Spielfeldrand verfolgen. „Es tut weh“, schrieb er vor wenigen Tagen in den sozialen Medien. Sein Abschied von den „Wölfen“ ist nach dem Abstieg fix. Läuft Wimmer schon bald in der Premier League auf?