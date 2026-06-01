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Nach Abstiegsdrama: Geht ÖFB-Kicker nach England?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 05:51
Zieht es Patrick Wimmer (li.) nun nach England?
Zieht es Patrick Wimmer (li.) nun nach England?(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Porträt von krone Sport
Von Rainer Bortenschlager und krone Sport

Die Schlagzeilen aus der Gerüchteküche werden Österreich auch durch die WM begleiten: Am Sonntag flammte auch wieder – wie schon im letzten Sommer – das Interesse von Brighton & Hove Albion an Patrick Wimmer auf!

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Hinter dem ÖFB-Legionär liegen dramatische Wochen, die durchaus auch Spuren hinterlassen haben. Die bittere Wolfsburg-Pleite im Relegationsduell gegen Paderborn musste der Teamspieler verletzt vom Spielfeldrand verfolgen. „Es tut weh“, schrieb er vor wenigen Tagen in den sozialen Medien. Sein Abschied von den „Wölfen“ ist nach dem Abstieg fix. Läuft Wimmer schon bald in der Premier League auf?

Patrick Wimmer wird Wolfsburg verlassen.
Patrick Wimmer wird Wolfsburg verlassen.(Bild: GEPA)

Auch zwei Deutschlands-Klubs an Wimmer dran
Wie „Sky“ berichtet, hat Brighton & Hove Albion bereits Kontakt mit Wolfsburg bezüglich eines Transfers aufgenommen. Auch die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt haben ein Auge auf Wimmer geworfen. Mit Christian Ilzer (TSG) und Adi Hütter (Eintracht) würde er bei beiden Vereinen auf einen österreichischen Coach treffen.

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