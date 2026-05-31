„Ohne Frauenlauf wäre ich nicht dort, wo ich bin“

Jung und Alt, Spitzensportlerinnen und Hobbyathletinnen – ein bunter Mix aus rund 31.000 Läuferinnen hatte am Sonntag Spaß beim 28. Österreichischen Frauenlauf. Dabei gab es Streckenrekorde, über allem schwebte aber der Zusammenhalt.
Keine andere Veranstaltung bewegt Frauen so sehr – im wahrsten Sinne des Wortes. Rund 31.000 Läuferinnen stürmten Sonntag durch Wien. Damit ist der Frauenlauf nach dem Vienna City Marathon die nach Teilnehmern zweitgrößte Veranstaltung Österreichs.
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