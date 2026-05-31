Aufstiegsjubel mit zwölf Toren binnen 48 Stunden

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – gab‘s in der 2. Klasse B zwischen Rennweg und Feffernitz ein spektakuläres 5:5. Für die Gäste um Super-Bomber Rozman reichte das zum Aufstieg, Rennweg musste sich wie im Vorjahr knapp geschlagen geben. Dazu steht ein Trainerwechsel an.
Die Feffernitzer ließen es am Wochenende krachen und ballerten sich zum direkten Wiederaufstieg! Im Nachtragsspiel am Freitag putzte der Vorjahres-Absteiger in die 2. Klasse B noch St. Egyden auswärts 7:1 weg. Jetzt im Hit in Rennweg sah es auch lange nach einem klaren Sieg aus – ab Minute 62 führten die Gäste mit 5:2.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.