Aufstiegsjubel mit zwölf Toren binnen 48 Stunden

Die Feffernitzer ließen es am Wochenende krachen und ballerten sich zum direkten Wiederaufstieg! Im Nachtragsspiel am Freitag putzte der Vorjahres-Absteiger in die 2. Klasse B noch St. Egyden auswärts 7:1 weg. Jetzt im Hit in Rennweg sah es auch lange nach einem klaren Sieg aus – ab Minute 62 führten die Gäste mit 5:2.