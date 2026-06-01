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Auf Besuch bei „E3“

„Stehen schon für die Nachtflüge in Startlöchern“

Oberösterreich
01.06.2026 05:00
„Christophorus Europa 3“ wird künftig 24/7 einsatzbereit sein – eigentlich ist er es schon, doch ...
„Christophorus Europa 3“ wird künftig 24/7 einsatzbereit sein – eigentlich ist er es schon, doch noch fehlt Geld zum Abheben(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

In der Nacht fliegt – so gut wie – kein Heli, auch die schlimmsten Notfälle müssen bodengebunden abgearbeitet werden. In Oberösterreich steht ein Rettungshubschrauber für Nachtflüge bereit. Warum er noch nicht fliegt, erfuhr die „Krone“ beim Lokalaugenschein.

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Es ist ein herrlicher Frühsommerabend, als die „Krone“ am Flugplatz in Suben eintrifft. Dort wird sie von Johannes Schöffl empfangen, der gerade die Windschutzscheibe des knallgelben Airbus H135-Helikopter von Insekten befreit.

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