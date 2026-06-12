Heftige Hasswelle gegen Kinder-Serienfigur

Seit Jahrzehnten ist seine Stimme in Österreichs Kinderzimmern zu hören – früher auf Kassette, heute mittels digitalem Stream. Die Serie, in der er zu den Hauptcharakteren gehört, wurde bei Spotify und Co schon millionenfach abgespielt. Doch jetzt steht er im Zentrum einer Kontroverse und muss sich heftige Kritik von vielen, mittlerweile erwachsen gewordenen Fans gefallen lassen. Es ist gar eine regelrechte Hasswelle, die sich da auf sozialen Medien über die einst beliebte Figur ergießt.