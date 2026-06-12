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„Toxische Red Flag“

Heftige Hasswelle gegen Kinder-Serienfigur

Leben
12.06.2026 16:28
Seine Stimme ist seit Jahrzehnten in heimischen Kinderzimmern zu hören – jetzt rechnen Eltern ...
Seine Stimme ist seit Jahrzehnten in heimischen Kinderzimmern zu hören – jetzt rechnen Eltern aufgebracht mit ihm ab.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Die meisten Eltern wählen Bücher, Lieder oder Spielzeuge für ihre Kinder mit Bedacht aus. Doch nicht immer sind die Geschichten, mit denen wir selbst aufgewachsen sind, noch zeitgemäß. Aktuell wird ein Charakter aus einer beliebten Kinderserie im Internet mit einer regelrechten Hasswelle überzogen.

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Seit Jahrzehnten ist seine Stimme in Österreichs Kinderzimmern zu hören – früher auf Kassette, heute mittels digitalem Stream. Die Serie, in der er zu den Hauptcharakteren gehört, wurde bei Spotify und Co schon millionenfach abgespielt. Doch jetzt steht er im Zentrum einer Kontroverse und muss sich heftige Kritik von vielen, mittlerweile erwachsen gewordenen Fans gefallen lassen. Es ist gar eine regelrechte Hasswelle, die sich da auf sozialen Medien über die einst beliebte Figur ergießt.

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