Hitze befeuert Brandgefahr in steirischen Wäldern

Wirft man aktuell einen Blick in unser Nachbarland Italien, nach Spanien oder Frankreich, wo Feuerwehrleute bereits tagelang gegen verheerende Waldbrände kämpfen, kommen unschöne Erinnerungen hoch. Denn erst Ende April standen hunderte steirische Einsatzkräfte beim Waldbrand in Eisbach-Rein rund 17 Tage lang im Dauereinsatz – ein Kraftakt, der sich hoffentlich nicht so schnell wiederholt.