Urlaub am Bauernhof immer wichtiger für Überleben

Die nächste Hitzeperiode steht vor der Tür – wieder keine Aussicht auf nachhaltigen Regen. Für die Landwirtschaft werden die Zeiten immer herausfordernder. Glücklich die bäuerlichen Betriebe, die auf jenem zusätzlichen Standbein stehen, das seit über 30 Jahren Erfolgsgeschichten schreibt: Urlaub am Bauernhof (UaB). Allein in Tirol umfasst die österreichweite Marke 370 Mitgliedsbetriebe mit rund 5000 Gästebetten. Einer davon liegt idyllisch am Rande von Wildermieming: Kommt man am Zauscherhof an, könnte kurz das Wort „Paradies“ durch den Kopf blitzen.