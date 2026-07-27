Urlaub am Bauernhof immer wichtiger für Überleben

Preisdruck und Wetterkapriolen schließen immer mehr Stalltüren. Urlaub am Bauernhof wird zusehends zur tragenden Säule. Bei Familie Zauscher zumindest – sie bietet Besonderes.
Die nächste Hitzeperiode steht vor der Tür – wieder keine Aussicht auf nachhaltigen Regen. Für die Landwirtschaft werden die Zeiten immer herausfordernder. Glücklich die bäuerlichen Betriebe, die auf jenem zusätzlichen Standbein stehen, das seit über 30 Jahren Erfolgsgeschichten schreibt: Urlaub am Bauernhof (UaB). Allein in Tirol umfasst die österreichweite Marke 370 Mitgliedsbetriebe mit rund 5000 Gästebetten. Einer davon liegt idyllisch am Rande von Wildermieming: Kommt man am Zauscherhof an, könnte kurz das Wort „Paradies“ durch den Kopf blitzen.
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