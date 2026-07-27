Milliardärinnen boykottieren Festspiele doch nicht

Kunst vereint – klingt abgedroschen, scheint aber tatsächlich der Fall zu sein. Ex-Festspielintendant Markus Hinterhäusers schwerreiche Förderinnen sind nämlich doch nicht mehr ganz so böse auf die Festspiele. Ursprünglich hatten sie gedroht, die Festspiele zu boykottieren und aus dem Förderer-Kreis auszusteigen.