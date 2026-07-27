Milliardärinnen boykottieren Festspiele doch nicht

Kunst vereint – klingt abgedroschen, scheint aber tatsächlich der Fall zu sein. Ex-Festspielintendant Markus Hinterhäusers schwerreiche Förderinnen sind nämlich doch nicht mehr ganz so böse auf die Festspiele. Ursprünglich hatten sie gedroht, die Festspiele zu boykottieren und aus dem Förderer-Kreis auszusteigen.
Um große Töne geht es bei den Festspielen oft nicht nur auf der Bühne. Auch hinter den Kulissen wird immer mal wieder gerne laut getönt. Im konkreten Fall von einer Runde illustrer Milliardäre.
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