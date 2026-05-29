„Ich kämpfe um unseren Schatz, die Kultur“

Sehen Sie die Kultur in Wien durch drohende Sparmaßnahmen gefährdet?

Gerade in den letzten Wochen wurde mir etwa in Cannes mit seinen österreichischen Preisträgern klar vor Augen geführt, was die Kunst für Österreich und für die Stadt Wien bewirkt. Wir produzieren über Kunst und Kultur eine unglaubliche Außenwirkung einer lebendigen Metropole, die vielfältig ist, unterschiedliche Ecken und Kanten hat. Über 80 Prozent der Touristen geben an, dass Kultur der Grund ist, warum sie nach Wien kommen. Das ist unser Schatz, und ich kämpfe um diesen Schatz. Mir ist es gelungen, das Kulturbudget der Stadt zu sanieren. Und jedes Geld, das Wien für Kultur ausgibt, ist sinnvoll angelegt. Nicht nur wegen der vielen Arbeitsplätze, die daran hängen. Wir haben 1,6 Prozent des Gesamtbudgets, das ist der kleinste Bereich der Stadt, aber ein sehr vulnerabler Teil. Deswegen werde ich nicht müde, dafür zu kämpfen, dass wir diesen Bereich besonders sorgfältig beachten.