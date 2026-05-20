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Nesterval-Theaterspaß

„Wallden“: die ganze Welt im Nibelungen-Zelt

Kultur
20.05.2026 12:01
Aufruhr in „Wallden“, dem Zeltdorf der Nibelungen im Wiener Augarten.
Aufruhr in „Wallden“, dem Zeltdorf der Nibelungen im Wiener Augarten.(Bild: Wiener festwochen/© Nurith Wagner Strauss)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Die Freunde des immersiven Nesterval-Theaters haben die Qual der Wahl: Wollen sie in der Sicherheit von „Donaugold“ für die Nibelungen-Elite im brut niedere Dienste verrichten? Oder in „Wallden“ im Augarten mit den anderen verlorenen Helden an eine bessere Zukunft voller Liebe glauben?

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Wir schreiben das Jahr 2044. In den unendlichen Weiten des Augartens und im brut-Bunker hausen die macht- und kraftlos gewordenen Helden der Nibelungen. Schuld ist die Wasserknappheit. Sie hat die Welt ins Chaos gestürzt, die Nibelungen gespalten.

Die wunderbare Theatertruppe Nesterval lässt wieder ihre Fantasie spielen und teilt sie immersiv, zum Mitmachen mit dem Publikum. Ihre „Götterdämmerung“ von 2024 hat eine Fortsetzung gefunden. An zwei Schauplätzen, von brut und Festwochen produziert.

Verunsicherte Helden: Göttin Erda will sterben.
Verunsicherte Helden: Göttin Erda will sterben.(Bild: Wiener festwochen/© Nurith Wagner Strauss)

Walhall ist im Weltenbrand verglüht. Die Eliten, jene Nibelungen, die Wasser-Anteilsscheine besitzen, haben die Macht. In „Donaugold“ im brut haben sie Zuflucht vor den wilden Banden und Kannibalen gefunden, die durch die zerstörte, verwüstete Welt streifen.

Als Heloten (die unterste Schicht in Sparta) darf sich das Publikum bewerben, um im Schutz des Bunkers zu dienen. Der Ton ist rau, wenn bei Giselher alle strammstehen müssen. Dafür lässt sich Barkeeper Gernot lasziv kitzeln. Am Ende soll ein Menschenopfer die abwesende letzte Göttin Erda milde stimmen. Es geht schief  – und die Heloten-Kandidaten müssen gehen.

Wasser ist knapp im Nibelungen-Reich von Nesterval: Als Besucher bekommt man in „Wallden“ eine ...
Wasser ist knapp im Nibelungen-Reich von Nesterval: Als Besucher bekommt man in „Wallden“ eine Erdkugel voller Samen geschenkt. Ob sie sprießen werden, um die Erde zu retten?(Bild: Stefan Musil)

Doch es gibt „Wallden“ im Augarten, wo der „bessere“ Rest der Nibelungen lebt. Hier hat man Wasser, hier herrschen Liebe und Gemeinschaft. Man wird von Held Brünhild und Fasolt geherzt, Fricka streichelt einem die mit Erde gefärbten Wangen. Entscheidungen werden einstimmig im „sozialen Kreis“ getroffen. Das kann Wochen dauern.

Und hier nimmt das Nesterval-Spiel dann auch überzeugende Form an und Fahrt auf. Erlebt man im brut eher Stationentheater, taucht man im Augarten-Zeltdorf tief ins Nesterval-Universum ein. Die Besucher sollen geschult werden, um neue „Wallden“ in der Welt zu gründen. Doch als die hier lebende Erda beschließt, zu sterben, droht die Idylle zu implodieren. Wird die Liebe siegen? Viel aufregendes Spiel der Welten im Kleinuniversum!

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