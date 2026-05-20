„Wallden“: die ganze Welt im Nibelungen-Zelt

Und hier nimmt das Nesterval-Spiel dann auch überzeugende Form an und Fahrt auf. Erlebt man im brut eher Stationentheater, taucht man im Augarten-Zeltdorf tief ins Nesterval-Universum ein. Die Besucher sollen geschult werden, um neue „Wallden“ in der Welt zu gründen. Doch als die hier lebende Erda beschließt, zu sterben, droht die Idylle zu implodieren. Wird die Liebe siegen? Viel aufregendes Spiel der Welten im Kleinuniversum!