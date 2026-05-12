Wenn die „Hundsgräfin“ die schlafende Venus spielt

Das populäre Bild der „Venus“ – als „Hundsgräfin“ in Emilie Victoria Kraus’ Romanen bekannt und vermutlich eine Geliebte Napoleons -, ist erstmals nach Freilegung und Restaurierung zu sehen: mit lachendem Amor, der sich davonstiehlt. Künstlerisch vollzogen die Lampi, Väter des Biedermeier, den Übergang vom Barock-Prunkbild zur bürgerlichen Porträtmalerei. Vater Lampi unterrichtete an der Wiener Akademie Waldmüller, Fendi & Kupelwieser.