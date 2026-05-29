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Linzer Kunstmuseum

200 Jahre Fotografie: Acht Stunden für erstes Bild

Oberösterreich
29.05.2026 15:00
Blick in die Ausstellung im Kunstmuseum Lentos, im Hintergrund ein Schlüsselwerk von Shirin ...
Blick in die Ausstellung im Kunstmuseum Lentos, im Hintergrund ein Schlüsselwerk von Shirin Neshat; die Iranerin zählt zu den bedeutenden Künstlerinnen der Gegenwart.(Bild: Rainer Iglar)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Mit dem ersten Bild änderte sich der Blick auf die Welt: In einem Arbeitszimmer in Frankreich wurde vor 200 Jahren die Fotografie geboren. Das Linzer Kunstmuseum Lentos blickt zur Geburtsstunde zurück, lässt den technischen Fortschritt Revue passieren und präsentiert Bilder durch alle Jahrhunderte.

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Von den ersten verschwommenen Bildern auf Metallplatten bis zu digitalen Momentaufnahmen in Sekunden – die Geschichte der Fotografie ist eine Reise durch Technik, Kunst und Zeit.

Das Linzer Kunstmuseum Lentos widmet dieser bahnbrechenden Erfindung die Ausstellung „Spuren der Wirklichkeit“ mit rund 150 Arbeiten.

Acht Stunden aus dem Fenster
Die älteste Fotografie der Welt ist etwa 200 Jahre alt und zeigt einen schlichten Blick aus dem Fenster, aufgenommen von Joseph Nicéphore Niépce in einer französischen Kleinstadt. Kaum vorstellbar: Um dieses Bild zu erzeugen, musste eine lichtempfindliche Zinnplatte bis zu acht Stunden belichtet werden.

Gerade darin zeigt sich, warum Fotografie lange als „Malerei mit Licht“ gegolten hat, bis die chemische Lösung von digitaler Technik abgelöst worden ist.

Das Lentos richtet nun den Blick auf die vielfältigen künstlerischen, technischen und materiellen Dimensionen. Die Ausstellung, kuratiert von Sarah Jonas, widmet sich fünf Kapiteln: Der Apparat, Das Licht, Das Material, Die Referenz und Die Zeit.

Das Damenporträt von Madame d’Ora (zw. 1920-1930) zieht als handkolorierter Albuminabzug in die ...
Das Damenporträt von Madame d’Ora (zw. 1920-1930) zieht als handkolorierter Albuminabzug in die Schau im Lentos ein. Madame d’Ora (Dora Kallmus), Damenporträt, 1920-30(Bild: Lentos Kunstmuseum Linz)
Blick in die Ausstellung
Blick in die Ausstellung(Bild: Rainer Iglar)

Bilder und Geräte sind zu sehen
Die Schau umfasst Arbeiten aus nahezu zwei Jahrhunderten Fotografiegeschichte: Das früheste gezeigte Werk entstand um 1839, die jüngste Arbeit wurde 2025 realisiert.

Gezeigt werden knapp 150 Exponate aus den Sammlungen der Museen der Stadt Linz, darunter historische und zeitgenössische Fotografien, Kameras und Fotogeräte, Fotogramme, Collagen und Installationen.

Zu den herausragenden Bildbeispielen zählen Fotos von Inge Morath (1923-2002). Die Grazerin trat als erste Frau der renommierten Fotoagentur Magnum Photos bei. Ihre Schwarz-Weiß-Fotografien verbinden dokumentarische Präzision mit einer poetischen, empathischen Bildsprache. Weiters entdeckt man Raritäten wie Bilder von Trude Fleischmann, VALIE EXPORT, Erich Lessing, Shirin Neshat oder Man Ray.

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