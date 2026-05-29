200 Jahre Fotografie: Acht Stunden für erstes Bild

Acht Stunden aus dem Fenster

Die älteste Fotografie der Welt ist etwa 200 Jahre alt und zeigt einen schlichten Blick aus dem Fenster, aufgenommen von Joseph Nicéphore Niépce in einer französischen Kleinstadt. Kaum vorstellbar: Um dieses Bild zu erzeugen, musste eine lichtempfindliche Zinnplatte bis zu acht Stunden belichtet werden.