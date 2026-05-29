Wenn die Ballkunst auf die Bühnenkultur trifft

Trikot oder Tracht? Rund 500 Fußballvereine und 200 Mannschaften stehen in Niederösterreich mehr als 250.000 Akteuren der Regionalkultur gegenüber.
Unter dem Motto „Trikot oder Tracht“ fanden sich diese Woche, wie berichtet, Sport- und Kulturgrößen zum besonderen Meinungsaustausch zusammen. Bei der interkulturellen Spurensuche anlässlich der bevorstehenden Fußball-WM ging es darum, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ballsport und Regionalkultur zu finden. Im NV-Forum eifrig mitdiskutiert haben dabei etwa ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, UEFA-Beauftragte Irene Fuhrmann, Bischof Alois Schwarz und Volkskultur NÖ-Geschäftsführer Harald Froschauer. Mit dabei war auch Ethnologin Brigitta Schmidt-Lauber von der Uni Wien.
Gemeinsam Kraft schöpfen
Identifikation, Zusammenhalt, Begeisterung – diese Gemeinsamkeiten liegen beiden Spielarten zugrunde, beide inspirieren und begeistern und bilden als Formen der Breitenkultur die starke Basis für Spitzenleistungen. „Bei beiden entsteht ein Kraftfeld. Die Menschen in ihren Regionen leben das tagtäglich und schöpfen Kraft daraus. Dasselbe gilt für den Fußball, der alle in den Vereinen und Stadien vereint. Beide geben der Gesellschaft eine Kraft, die man sonst nirgendwo schöpfen könnte“, erklärt etwa Pröll. Für Irene Fuhrmann zählt der Zusammenhalt: „Ich bin durch den Fußball immer selbstbewusster geworden und habe mich weiterentwickelt. Auch in der Regionalkultur gibt es starke Traditionen und Weiterentwicklung.“
Gemeinschaft und Identität
Für Bischof Schwarz schaffen Regionalkultur und Fußball Verbindung, Gemeinschaft und Identität: „Menschen aller Generationen sind bei beiden eingebunden.“ „Das Zusammenhelfen verbindet die regionale Kultur und den Fußball“, hält auch Nationalspieler Christoph Baumgartner per Videobotschaft fest.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.