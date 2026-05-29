Wenn die Ballkunst auf die Bühnenkultur trifft

Gemeinsam Kraft schöpfen

Identifikation, Zusammenhalt, Begeisterung – diese Gemeinsamkeiten liegen beiden Spielarten zugrunde, beide inspirieren und begeistern und bilden als Formen der Breitenkultur die starke Basis für Spitzenleistungen. „Bei beiden entsteht ein Kraftfeld. Die Menschen in ihren Regionen leben das tagtäglich und schöpfen Kraft daraus. Dasselbe gilt für den Fußball, der alle in den Vereinen und Stadien vereint. Beide geben der Gesellschaft eine Kraft, die man sonst nirgendwo schöpfen könnte“, erklärt etwa Pröll. Für Irene Fuhrmann zählt der Zusammenhalt: „Ich bin durch den Fußball immer selbstbewusster geworden und habe mich weiterentwickelt. Auch in der Regionalkultur gibt es starke Traditionen und Weiterentwicklung.“