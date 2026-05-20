Im Grazer Schloss Eggenberg blüht auch das Geld

Spartenübergreifende Themenführungen

Im Rahmen des „Bloom“-Schwerpunkts bietet Schloss Eggenberg auch eine Reihe von Themenführungen quer durch den Park, die Prunkräume, die Alte Galerie und das Münzkabinett an, die oft Bekanntes aus neuen Perspektiven zeigen. Die Bedeutung der Blumen in mittelalterlichen Gemälden etwa, das Versprechen eines blühenden Zeitalters in den Deckenfresken oder die Liebe zu den Rosen im Park. Dazu kommen zeitgenössische Eingriffe von Claudia Larcher (Alte Galerie) und Thomas Stimm (Prunkräume).