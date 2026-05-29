Langjähriger Austrianer muss Lustenau verlassen

Die Kaderplanung von Bundesliga-Rückkehrer Austria Lustenau schreitet voran. Zwar präsentierten die Grün-Weißen am Freitag keine Neuverpflichtung, allerdings fiel die Entscheidung über die auslaufenden Verträge des brasilianischen Innenverteidigers William Rodrigues und des deutschen Mittelfeldspielers Nico Gorzel.
Beide müssen den Zweitligameister verlassen und sich nach neuen Vereinen umsehen. Der 27-jährige Gorzel war Jänner 2024 vom damaligen Coach Andi Heraf an den Rhein gelotst worden und brachte es in insgesamt 59 Pflichtspielen auf vier Tore und drei Assists.
Bei 97 Pflichtspielen trug William das grün-weiße Trikot und durfte dabei über sechs Treffer und drei Assists jubeln. Im Sommer 2017 war Lustenau die erste Europa-Station für den heute 32-Jährigen, der nach Stationen in Deutschland, Brasilien und dem Iran im Sommer 2024 vom FC Dornbirn zurück zur Austria gekommen war.
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