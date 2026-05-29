Langjähriger Austrianer muss Lustenau verlassen

Bei 97 Pflichtspielen trug William das grün-weiße Trikot und durfte dabei über sechs Treffer und drei Assists jubeln. Im Sommer 2017 war Lustenau die erste Europa-Station für den heute 32-Jährigen, der nach Stationen in Deutschland, Brasilien und dem Iran im Sommer 2024 vom FC Dornbirn zurück zur Austria gekommen war.