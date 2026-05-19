„Aufpassen, dass man nicht immer radikaler wird“

Ist Theater ein Raum für Kunst oder immer ein politischer Akt? Für Milo Rau, Theatermacher und Festwochen-Chef, ist die Antwort klar: „Theater war immer eine Begleiterscheinung von Politik – und umgekehrt. Das war schon bei den alten Griechen so. Das sind eigentlich Geschwister. Theater wird in dem Moment geboren, wo Demokratie geboren wird. Wo das Individuum plötzlich merkt, ich muss ja entscheiden! Was mache ich jetzt?“

Zwischen den ersten Premieren der Festwochen am Wochenende und der offiziellen Eröffnung des diesjährigen Festivals am Freitag war Milo Rau zu Gast im „Krone“-Podcast-Studio, um im „Kultur Kompass“ über eine zentrale Frage seiner Arbeit zu sprechen: Wie politisch darf, kann, soll Theater heute sein?