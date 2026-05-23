Pfingstfestspiele Salzburg: Bartoli in der Torte

Opernfreunde, die das Werk seit der legendären Wiener Erstaufführung 1988 mit Claudio Abbado und Regisseur Luca Ronconi von der „seriösen“ Seite kennen, kommen hier nicht aus dem Staunen. In Rufus Didwiszus alten Kupferstichen nachempfundenen, romantischen Bildern und Victoria Behrs hinreißend bizarren, schrill bunten Kostümen entfesselt Kosky ein frivoles Spiel. Im verrückten Getümmel verliert man aber bald den Überblick. Wer will es mit wem treiben, wenn im Gang des Gasthofs nachts Damen im Negligé und Herren in Unterhosen im „Tür auf, Tür zu“-Spiel nach Art der Farcen Feydeaus ihren Spaß suchen.