Was Herbert Föttinger zum Ende seiner Ära leid tut

Aufregend bleiben und da sein für das Publikum

Was er dem Haus, dem er bereits seit 1993 als Schauspieler verbunden war, für die Zukunft wünscht? „Dass es toll weitergeht! Dass das Publikum dieses Theater weiterhin liebt. Dass die Menschen ihm treu bleiben, dass sie eine Freude haben, in dieses Haus zu gehen. Dass das Theater aufregend bleibt und dass man eines nicht vergisst: Wir existieren nur, weil wir etwas für jemanden anderen machen. Das ist die wirkliche Funktion von Theater: da zu sein für das Publikum und nie zum Selbstzweck werden.“

Noch bis Ende Juni steht Föttinger in Peter Turrinis „Was für ein schönes Ende“ auf der Josefstadt-Bühne.