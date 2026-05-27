Die tragische Geschichte von Chopins Trauermarsch

Das im Libanon geborene und in Berlin lebende Künstler-Duo Lina Majdalanie und Rabih Mroué hat das Stück entwickelt und führt auch Regie: „Es gibt Einblicke in das Heranwachsen im Libanon, generell in der arabischen Welt. Und wir erzählen die skurrile Geschichte von Chopins Herz. Es geht aber auch um das Schicksal dieser Sonate selbst, ob sie es verdient hat, so instrumentalisiert zu werden. Es ist also auch so etwas wie eine Ehrenrettung von Chopins Komposition.“