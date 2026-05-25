Galerist äußert sich zu möglichem Festspiel-Amt

Zur Festspielzeit gehört für das illustre Publikum ein dicht getaktetes Rahmenprogramm dazu. Einer der wichtigsten Punkte, an dem man sich sehen lassen sollte: Die Galerie Ropac am Mirabellplatz. Am Samstagvormittag eröffnete dort die neue Ausstellung von Künstler Wolfgang Laib, „Türme des Schweigens“.
Alles andere als schweigsam gab sich Galerist Thaddaeus Ropac bei der Ausstellungseröffnung. Die im Umlauf befindlichen Gerüchte, wonach der international renommierte Galerist Chancen auf das Amt des künftigen Festspielpräsidenten habe, wies er zurück.
„Vor längerer Zeit ist mir diesbezüglich schon einmal etwas zu Ohren gekommen. Aber ich wusste gar nicht, dass das immer noch so ein großes Thema ist und mein Name in diesem Zusammenhang weiterhin fällt. Aber Ambitionen diesbezüglich kann ich im Moment nur dementieren“, erzählte Ropac gegenüber der „Krone“, zeigte sich aber dennoch durchaus geschmeichelt von der weiterhin brodelnden Gerüchteküche.
Kein Gerücht, sondern längst beschlossene Sache ist, dass Ropac künftig Choreografin und Künstlerin Florentina Holzinger vertritt. Die Wienerin sorgte jüngst bei der Kunstbiennale in Venedig für Aufsehen: Sie gestaltete den Österreich-Pavillon und pendelte dort nackt in einer XXL-Glocke.
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