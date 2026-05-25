Galerist äußert sich zu möglichem Festspiel-Amt

„Vor längerer Zeit ist mir diesbezüglich schon einmal etwas zu Ohren gekommen. Aber ich wusste gar nicht, dass das immer noch so ein großes Thema ist und mein Name in diesem Zusammenhang weiterhin fällt. Aber Ambitionen diesbezüglich kann ich im Moment nur dementieren“, erzählte Ropac gegenüber der „Krone“, zeigte sich aber dennoch durchaus geschmeichelt von der weiterhin brodelnden Gerüchteküche.