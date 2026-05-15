Klimts „Adele“ geht ans Metropolitan Museum

Bedeutende Sammlung österreichischer Kunst

Von einem „weiteren großen Schritt in der Geschichte unserer Institution“ sprach Hollein, der seit 2018 an der Spitze des Met steht, dort eine grundlegende Erneuerungs- und Vergrößerungsstrategie umsetzt, aber auch der Neuen Galerie seit 2006 als Trustee verbunden ist, im Telefonat mit der APA. „Wir erhalten einen dritten Standort und werden den Geist des Gebäudes, das ja eine Gesamtkonzeption darstellt, erhalten und weiterführen. Eine der bedeutendsten Sammlungen österreichischer Kunst der Jahrhundertwende und der deutschen Kunst des Expressionismus und der 20er-Jahre kommt damit für immer in die Öffentlichkeit und wird Teil der Met-Sammlung.“