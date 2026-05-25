Bartoli feiert Bartoli und Salzburg liegt zu Füßen

Das hätte leicht in pompösen Kitsch kippen können. Tat es aber nicht. Gerade weil Bartoli genau weiß, wie weit sie gehen darf. Livermores Regie fand jene Balance zwischen Show und Musik, die man bei manch anderer Festspielproduktion zuletzt schmerzlich vermisst hatte. Hier wurde die Musik nie vom Spektakel erdrückt, sondern gehoben.