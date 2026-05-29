Ebola–Test bei Uganda-Rückkehrerin verlief negativ

Nach dem Ebola-Verdacht bei einer 19-jährigen Oberösterreicherin, die sich derzeit in der Wiener Klinik Favoriten befindet, hat der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) am Freitagnachmittag Entwarnung gegeben. „Nachdem bereits der erste Test negativ ausgefallen ist, hat nun auch die zweite spezialisierte Laboruntersuchung keinen Hinweis auf eine Ebola-Infektion ergeben“, teilte eine Sprecherin mit. Die Frau werde jedoch weiter betreut und entsprechend der Situation versorgt.