Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht zum ersten Mal

Waldbrand oberhalb von Bahntrasse ausgebrochen

Tirol
29.05.2026 14:53
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feueralarm Freitagmittag im Tiroler Unterland: Oberhalb der Trasse der Achenseebahn bei Wiesing (Bezirk Schwaz) ist ein Waldbrand ausgebrochen. Dutzende Feuerwehrleute aus der Region kämpften daraufhin gegen die Flammen und deren Ausbreitung an.

0 Kommentare

Kurz nach 12 Uhr wurden die Feuerwehr Wiesing und andere Wehren aus der Region zu dem Waldbrand oberhalb der Achenseebahn-Trasse via Leitstelle Tirol alarmiert. Die Florianis rückten zur abgelegenen Einsatzstelle an und begannen sofort mit der Brandbekämpfung.

(Bild: ZOOM Tirol)

Der Rauch war weithin sichtbar – insbesondere vom Tal aus. Am Nachmittag war der Einsatz noch im Gange. Meldungen über Verletzte und nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Brandalarm schon zum Saisonstart
Immer wieder muss die Feuerwehr zu Einsätzen entlang der Achenseebahn-Trasse ausrücken. Heuer gab es etwa schon zum Saisonstart am 1. Mai den ersten Brandalarm.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
29.05.2026 14:53
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
SchwazTirolTiroler Unterland
Feuerwehr
Waldbrand
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.890 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.428 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
88.911 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1760 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Außenpolitik
Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump
754 mal kommentiert
Selenskyj hat Trump erneut um Hilfe gebeten.
Außenpolitik
Sogar nach Schlaganfall Gelähmte müssen an Front
744 mal kommentiert
Die russischen Streitkräfte haben es in der Ukraine mit unfassbaren Zuständen zu tun.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf