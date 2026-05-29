Waldbrand oberhalb von Bahntrasse ausgebrochen

Feueralarm Freitagmittag im Tiroler Unterland: Oberhalb der Trasse der Achenseebahn bei Wiesing (Bezirk Schwaz) ist ein Waldbrand ausgebrochen. Dutzende Feuerwehrleute aus der Region kämpften daraufhin gegen die Flammen und deren Ausbreitung an.
Kurz nach 12 Uhr wurden die Feuerwehr Wiesing und andere Wehren aus der Region zu dem Waldbrand oberhalb der Achenseebahn-Trasse via Leitstelle Tirol alarmiert. Die Florianis rückten zur abgelegenen Einsatzstelle an und begannen sofort mit der Brandbekämpfung.
Der Rauch war weithin sichtbar – insbesondere vom Tal aus. Am Nachmittag war der Einsatz noch im Gange. Meldungen über Verletzte und nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.
Brandalarm schon zum Saisonstart
Immer wieder muss die Feuerwehr zu Einsätzen entlang der Achenseebahn-Trasse ausrücken. Heuer gab es etwa schon zum Saisonstart am 1. Mai den ersten Brandalarm.
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