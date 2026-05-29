KI-Server füllen die Kassen von PC-Hersteller Dell

US-Technologiekonzerne wie Alphabet und Amazon planen in diesem Jahr Ausgaben von mehr als 700 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur. Dies treibt die Nachfrage nach Server- und Rechenzentrumsausrüstung bei Anbietern wie Dell und Super Micro Computer. KI-Server sind für den Betrieb von Diensten wie ChatGPT unerlässlich, da sie mit fortschrittlichen Speicherchips ausgestattet sind, um die für solche Anwendungen erforderliche immense Rechenleistung bereitzustellen. Die starken Zahlen zeigen zudem, dass Dell die aktuelle Krise bei Speicherchips durch Preiserhöhungen und Anpassungen in der Lieferkette gut bewältigt.