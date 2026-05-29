Internetbetrug kostete Pensionist 80.000 Euro

Ein gutes Geschäft erhoffte sich ein 75-jähriger Pinzgauer im Internet – und ging dabei Betrügern auf den Leim. Der Pensionist überwies mehrfach Geldbeträge. Statt versprochener hoher Renditen tauchten die unbekannten Täter allerdings ab – mit 80.000 Euro.
Misstrauisch wurde der 75-Jährige erst, als seine Überweisungen insgesamt mehr als 80.000 Euro überstiegen hatten. Als er den vermeintlichen Online-Anlegern mit einer Anzeige drohte, brachen diese den Kontakt vollständig ab.
Daraufhin wendete sich der Pensionist an die Polizei. Weitere Ermittlungen zu den unbekannten Tätern sind derzeit noch im Gange.
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