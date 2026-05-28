Nach Rückkehr aus Afrika: Ebola-Alarm in OÖ

In einer Aussendung der Landessanitätsdirektion heißt es: „Gestern wurde eine Person aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung aufgrund ihrer Krankheitssymptome zur stationären Abklärung im Krankenhaus aufgenommen. Da die Person am Montag aus Uganda zurückgekehrt ist, welches derzeit von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist, wurde sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt.“