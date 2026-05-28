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Patient im Spital

Nach Rückkehr aus Afrika: Ebola-Alarm in OÖ

Oberösterreich
28.05.2026 11:22
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bei einer Person, die erst vor wenigen Tagen aus Uganda in Afrika zurückgekehrt ist, wurden Symptome, die auf eine Erkrankung hinweisen, festgestellt. Ein erster Test blieb zwar negativ, doch der Patient bleibt in Behandlung.

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In einer Aussendung der Landessanitätsdirektion heißt es: „Gestern wurde eine Person aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung aufgrund ihrer Krankheitssymptome zur stationären Abklärung im Krankenhaus aufgenommen. Da die Person am Montag aus Uganda zurückgekehrt ist, welches derzeit von dem aktuellen Ebola-Ausbruch betroffen ist, wurde sie entsprechend den medizinischen Leitlinien isoliert und behandelt.“

Weitere Probe notwendig
Allerdings zeigte eine erste Blutprobe kein Vorhandensein einer Ebola-Infektion. Da dieser vorläufige Befund noch durch eine zweite Probe bestätigt werden muss, muss die betroffene Person vorerst in isolierter Spitalsbehandlung bleiben, heißt es weiter.

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In Afrika wütet derzeit eine Ebola-Welle. Nun gibt es auch in OÖ einen ersten Verdachtsfall. ...
In Afrika wütet derzeit eine Ebola-Welle. Nun gibt es auch in OÖ einen ersten Verdachtsfall. (Symbolbild)(Bild: EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA)

Transport nach Wien
Am Donnerstagabend wurde zudem das Kontaktpersonenmanagement in die Wege geleitet. Der Gesundheitszustand der Person wird laut behandelnder Ärzte als stabil beurteilt. Die Person wird im Laufe der nächsten Stunden in eine Spezialklinik mittels Infektionstransport nach Wien überstellt.

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