Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abschied nach Drama?

„Tut weh!“ Emotionale Botschaft von ÖFB-Legionär

Deutsche Bundesliga
28.05.2026 11:29
Seine Teamkollegen lagen nach dem Relegationsdrama am Boden (rechts) – Patrick Wimmer war zum ...
Seine Teamkollegen lagen nach dem Relegationsdrama am Boden (rechts) – Patrick Wimmer war zum Zusehen verdammt und hat sich nun emotional zu Wort gemeldet.(Bild: GEPA, Screenshot/Instagram_patrick_wimmer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hinter ÖFB-Legionär Patrick Wimmer liegen dramatische Wochen, die durchaus auch Spuren hinterlassen haben. Die bittere Pleite im Relegationsduell gegen Paderborn musste der Teamspieler verletzt vom Spielfeldrand verfolgen. Auf Instagram hat sich Wimmer nun emotional zu Wort gemeldet – mit einer Botschaft, die bereits sehr nach Abschied klingt ...

0 Kommentare

„Es tut weh. Für den Verein, für die Fans, für alle rund um den VfL. Und ehrlich gesagt auch für jeden von uns in der Mannschaft“, lässt Wimmer auf Instagram tief blicken. Das Foto neben dem Text ist in schwarz-weiß gehalten und zeigt den ÖFB-Kicker im Trainingsdress auf einem Ball sitzend.

„Worte dafür zu finden, ist gerade echt schwierig. Wir haben es in dieser Saison nicht geschafft, konstant genug die Leistungen auf den Platz zu bringen, die notwendig gewesen wären. Dafür gibt’s keine Ausreden. Die Verantwortung dafür tragen wir als Team“, nimmt der Offensivspieler kein Blatt vor dem Mund.

Wimmer musste von außen zusehen
Obwohl VW dem Verein seit jeher einen hohen Etat zur Verfügung stellt, fanden sich die „Wölfe“ in der Rückrunde plötzlich im knallharten Abstiegskampf wieder. Am letzten Spieltag konnte man sich im direkten Duell gegen St. Pauli noch in die Relegation retten. Dort gab es dann aber die überraschende Niederlage gegen Paderborn und damit doch noch den bitteren Gang in die zweite Liga. 

Lesen Sie auch:
Patrick Wimmer wird den VfL Wolfsburg im Sommer wohl verlassen.
Jetzt fehlen Millionen
Nach Abstiegsdrama: ÖFB-Legionär vor Abschied
26.05.2026

Wimmer musste die entscheidenden Duelle um den Klassenerhalt von der Seitenlinie mitverfolgen – eine Verletzung hat ihn zum Zusehen verdammt. „Für mich persönlich war's zusätzlich schwer, weil ich in den letzten Wochen nicht mehr aktiv auf dem Platz mithelfen konnte. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mich das belastet hat. Von außen zuschauen zu müssen, war extrem hart. Vor allem in so einer Phase, wo du einfach am liebsten selbst mit anpacken würdest“, hat der 24-Jährige weiter damit zu kämpfen. 

Patrick Wimmer gilt als einer der interessantesten Spieler im Wolfsburg-Kader. Dementsprechend ...
Patrick Wimmer gilt als einer der interessantesten Spieler im Wolfsburg-Kader. Dementsprechend gilt nach dem Abstieg ein Abschied als beschlossene Sache.(Bild: GEPA)

Am Ende folgen noch Worte des Dankes, die schon sehr nach Abschied aus Wolfsburg klingen. Denn, dass Wimmer gehalten werden kann, erscheint äußerst unwahrscheinlich. Ein Abschied des ÖFB-Teamspielers gilt eigentlich schon als beschlossene Sache. „Trotzdem möchte ich Danke sagen.
An alle, die uns unterstützt haben, die mitgereist sind und auch in den schwierigen Wochen hinter uns gestanden sind. Das ist alles andere als selbstverständlich“, so der Österreicher, der noch hinzufügt: „Ich bin mir sicher: Der VfL kommt zurück.“ Wimmer wird das Trikot der „Wölfe“ da aber wohl nicht mehr tragen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
28.05.2026 11:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Patrick Wimmer
Paderborn
ÖFB
Instagram
Botschaft
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
151.703 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
102.150 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
92.286 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1483 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
998 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
950 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Abschied nach Drama?
„Tut weh!“ Emotionale Botschaft von ÖFB-Legionär
Die Tinte ist trocken
Fix! Austria-Juwel wechselt zu Ilzers Hoffenheim
Gespräche laufen
Trainer Adi Hütter vor spektakulärer Rückkehr?
Bangen bei den Bayern?
Kane: „An diesem Punkt in meiner Karriere …“
Jetzt fehlen Millionen
Nach Abstiegsdrama: ÖFB-Legionär vor Abschied

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf