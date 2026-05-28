„Tut weh!“ Emotionale Botschaft von ÖFB-Legionär

Am Ende folgen noch Worte des Dankes, die schon sehr nach Abschied aus Wolfsburg klingen. Denn, dass Wimmer gehalten werden kann, erscheint äußerst unwahrscheinlich. Ein Abschied des ÖFB-Teamspielers gilt eigentlich schon als beschlossene Sache. „Trotzdem möchte ich Danke sagen.

An alle, die uns unterstützt haben, die mitgereist sind und auch in den schwierigen Wochen hinter uns gestanden sind. Das ist alles andere als selbstverständlich“, so der Österreicher, der noch hinzufügt: „Ich bin mir sicher: Der VfL kommt zurück.“ Wimmer wird das Trikot der „Wölfe“ da aber wohl nicht mehr tragen.