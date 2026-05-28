„Tut weh!“ Emotionale Botschaft von ÖFB-Legionär

Hinter ÖFB-Legionär Patrick Wimmer liegen dramatische Wochen, die durchaus auch Spuren hinterlassen haben. Die bittere Pleite im Relegationsduell gegen Paderborn musste der Teamspieler verletzt vom Spielfeldrand verfolgen. Auf Instagram hat sich Wimmer nun emotional zu Wort gemeldet – mit einer Botschaft, die bereits sehr nach Abschied klingt ...
„Es tut weh. Für den Verein, für die Fans, für alle rund um den VfL. Und ehrlich gesagt auch für jeden von uns in der Mannschaft“, lässt Wimmer auf Instagram tief blicken. Das Foto neben dem Text ist in schwarz-weiß gehalten und zeigt den ÖFB-Kicker im Trainingsdress auf einem Ball sitzend.
„Worte dafür zu finden, ist gerade echt schwierig. Wir haben es in dieser Saison nicht geschafft, konstant genug die Leistungen auf den Platz zu bringen, die notwendig gewesen wären. Dafür gibt’s keine Ausreden. Die Verantwortung dafür tragen wir als Team“, nimmt der Offensivspieler kein Blatt vor dem Mund.
Wimmer musste von außen zusehen
Obwohl VW dem Verein seit jeher einen hohen Etat zur Verfügung stellt, fanden sich die „Wölfe“ in der Rückrunde plötzlich im knallharten Abstiegskampf wieder. Am letzten Spieltag konnte man sich im direkten Duell gegen St. Pauli noch in die Relegation retten. Dort gab es dann aber die überraschende Niederlage gegen Paderborn und damit doch noch den bitteren Gang in die zweite Liga.
Wimmer musste die entscheidenden Duelle um den Klassenerhalt von der Seitenlinie mitverfolgen – eine Verletzung hat ihn zum Zusehen verdammt. „Für mich persönlich war's zusätzlich schwer, weil ich in den letzten Wochen nicht mehr aktiv auf dem Platz mithelfen konnte. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr mich das belastet hat. Von außen zuschauen zu müssen, war extrem hart. Vor allem in so einer Phase, wo du einfach am liebsten selbst mit anpacken würdest“, hat der 24-Jährige weiter damit zu kämpfen.
Am Ende folgen noch Worte des Dankes, die schon sehr nach Abschied aus Wolfsburg klingen. Denn, dass Wimmer gehalten werden kann, erscheint äußerst unwahrscheinlich. Ein Abschied des ÖFB-Teamspielers gilt eigentlich schon als beschlossene Sache. „Trotzdem möchte ich Danke sagen.
An alle, die uns unterstützt haben, die mitgereist sind und auch in den schwierigen Wochen hinter uns gestanden sind. Das ist alles andere als selbstverständlich“, so der Österreicher, der noch hinzufügt: „Ich bin mir sicher: Der VfL kommt zurück.“ Wimmer wird das Trikot der „Wölfe“ da aber wohl nicht mehr tragen.
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