TikTok-Strafe soll Trumps Bauvorhaben finanzieren

Trump wünscht sich einen Triumphbogen

Dem Bericht zufolge soll das Geld aus dem Vergleich zur Finanzierung von Trumps „Verschönerungsprojekten“ in Washington verwendet werden. Mitarbeiter des Weißen Hauses hätten wochenlang darüber beraten, ob sie das Geld rechtmäßig für einen von Trump vorgeschlagenen, 76 Meter hohen Triumphbogen verwenden könnten. Üblicherweise werden Vergleichszahlungen zur Unterstützung der Opfer verwendet, hieß es in dem Bericht weiter.