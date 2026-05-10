„TikTok-Alpinisten“ bringen Bergretter in Rage

Drei junge Pseudobergsteiger – einer davon links im roten Kreis zu sehen – steckten am vergangenen Sonntag in einem Schneefeld am Weg zur Zugspitze fest. Auch sie waren über Videos in sozialen Medien auf die Tour aufmerksam geworden. Die Bergrettung Ehrwald musste sie bergen. (Bild: Bergrettung Ehrwald, AFP/Saeed Khan, Krone KREATIV)