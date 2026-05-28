Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Horrorunfall

Fassungslosigkeit in Belgien: Warum bog Lenker ab?

Ausland
28.05.2026 11:23
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter mehrere Meter weit durch die Luft ...
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert. Zwei Schüler, der Lenker und eine Begleitperson starben noch an Ort und Stelle. Fünf weitere Kinder wurden teils schwer verletzt.(Bild: AP/Marius Burgelman)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Der Schock sitzt nach wie vor tief in der belgischen Gemeinde Buggenhout. Fassungslosigkeit herrscht vor allem darüber, wie es zu dem fatalen Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Passagierzug kommen konnte. Laut den ausgewerteten Videoaufnahmen bog der erfahrene Chauffeur (49) trotz roter Ampel und geschlossener Schranken links in die Eisenbahnkreuzung ein.

0 Kommentare

Wenig später krachte ein durchfahrender Zug, der bereits ein Bremsmanöver eingeleitet hatte, mit rund 90 km/h gegen den Kleintransporter, in welchem sich neben dem Fahrer und einer Begleiterin (27) sieben Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren saßen. Sie alle waren auf dem Weg zu einer Schule für Kinder mit Förderbedarf.

Die Bewohner Buggenhouts trauern. Hier trägt sich ein Mann ins Kondolenzbuch ein, welches im ...
Die Bewohner Buggenhouts trauern. Hier trägt sich ein Mann ins Kondolenzbuch ein, welches im Rathaus aufliegt.(Bild: AP/Virginia Mayo)

Doch dort kamen sie nicht mehr an. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter mehrere Meter weit weggeschleudert. Zwei Schüler, der Lenker und die Begleitperson starben noch an Ort und Stelle. Von den fünf verletzten Kindern haben bereits einige das Krankenhaus wieder verlassen. Doch die seelischen Wunden werden noch sehr lange offen bleiben.

Autopsie lieferte „keine eindeutigen Hinweise“
Offen sind auch noch viele Fragen zum Crash. Die Autopsie des Buslenkers hat belgischen Medienberichten zufolge „keine eindeutigen Hinweise“ auf eine mögliche gesundheitliche Ursache oder Beeinträchtigung geliefert. Dem Vernehmen nach werden noch weitere Untersuchungsergebnisse abgewartet. Die Witwe des fünffachen Vaters mit algerischen Wurzeln kann sich ebenso wenig erklären, wie das passieren konnte. Sie beschrieb in einem Interview mit „De Morgen“ ihren Mann als „professionellen Fahrer“, der seit ungefähr 20 Jahren Kinder aus dem Sonderunterricht transportiert habe und auch keine Vorstrafen hatte. Außerdem betonte die indirekt, dass sie nicht glaube, dass ihr Mann absichtlich gehandelt habe.

Lesen Sie auch:
Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
26.05.2026

Lokführer nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss
Laut Polizei hatte der Lenker mit seinem Bus eine der Schranken durchbrochen und war noch in Bewegung, als der Zug das Fahrzeug erfasste. Der Lokführer war weder alkoholisiert noch stand er unter dem Einfluss von irgendwelchen Drogen. Er und die rund 100 betroffenen Passagiere blieben weitgehend unverletzt, einige von ihnen mussten vor Ort verarztet werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
28.05.2026 11:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf