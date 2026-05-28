Fassungslosigkeit in Belgien: Warum bog Lenker ab?

Autopsie lieferte „keine eindeutigen Hinweise“

Offen sind auch noch viele Fragen zum Crash. Die Autopsie des Buslenkers hat belgischen Medienberichten zufolge „keine eindeutigen Hinweise“ auf eine mögliche gesundheitliche Ursache oder Beeinträchtigung geliefert. Dem Vernehmen nach werden noch weitere Untersuchungsergebnisse abgewartet. Die Witwe des fünffachen Vaters mit algerischen Wurzeln kann sich ebenso wenig erklären, wie das passieren konnte. Sie beschrieb in einem Interview mit „De Morgen“ ihren Mann als „professionellen Fahrer“, der seit ungefähr 20 Jahren Kinder aus dem Sonderunterricht transportiert habe und auch keine Vorstrafen hatte. Außerdem betonte die indirekt, dass sie nicht glaube, dass ihr Mann absichtlich gehandelt habe.