Messerangreifer stach an Schweizer Bahnhof zu

Drei Personen im Alter von 28, 43 und 52 Jahren seien bei dem Angriff verletzt worden und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eines der Opfer wurde schwer verletzt, berichtete „20 Minuten“. Das Motiv ist noch vollkommen unklar, es wird untersucht, ob es sich um eine terroristische Tat handelte.