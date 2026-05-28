Rief: „Allahu Akbar“
Messerangreifer stach an Schweizer Bahnhof zu
Großeinsatz am Donnerstagmorgen am Bahnhof Winterthur in der Schweiz: Ein Mann griff Passanten mit einem Messer an – der Täter soll dabei „Allahu Akbar“ gerufen haben.
Der Angriff ereignete sich gegen 8.30 Uhr. Ein Augenzeuge berichtete gegenüber „20 Minuten“, dass die Polizei ein Gebiet von etwa 100 Metern abgesperrt habe. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Laut Polizei handelte es sich beim Verdächtigen um einen 31-jährigen Schweizer – er konnte festgenommen werden.
Ein Video des Vorfalls kursiert in den sozialen Medien:
Der Mann soll im Bereich einer Unterführung auf mehrere Männer eingestochen haben. Wie der „Tagesanzeiger“ in Berufung auf einen Zeugen berichtete, sei zu diesem Zeitpunkt auch eine Schulklasse vorbeigekommen. Die Lehrerin habe sich schützend vor die Kinder gestellt.
Drei Personen im Alter von 28, 43 und 52 Jahren seien bei dem Angriff verletzt worden und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eines der Opfer wurde schwer verletzt, berichtete „20 Minuten“. Das Motiv ist noch vollkommen unklar, es wird untersucht, ob es sich um eine terroristische Tat handelte.
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