Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Krone“-Selbstversuch

Geld fürs Liken? So funktioniert die TikTok-Falle

Web
14.11.2025 13:04
Wer glaubt, auf die Schnelle im Internet zu Geld zu kommen, irrt meistens.
Wer glaubt, auf die Schnelle im Internet zu Geld zu kommen, irrt meistens.(Bild: mehaniq41 - stock.adobe.com)

Die Versprechen klingen harmlos: ein paar Klicks, ein paar Euro. Doch was als Nebenverdienst beginnt, entpuppt sich schnell als Betrug. Die „Krone“ hat den Selbstversuch gemacht – und verrät die Alarmsignale, damit Sie nicht in die Falle tappen.

0 Kommentare

Es klingt nach dem Traum vieler junger Menschen: Handy zücken, TikTok öffnen, ein paar Videos schauen und dafür Geld kassieren. So zumindest versprechen es immer wieder Anzeigen auf der Kurzvideoplattform. Eine Banküberweisung ist zu sehen, 900 Euro werden „überwiesen“, die Anzeige verspricht: pro Video zehn Euro, Geld zum Greifen nah.

Nur in Kontakt treten, mit einer ausländischen Nummer – und schon geht es los. Doch was dahintersteckt, hat mit leicht verdientem Geld wenig zu tun – und viel mit geschickter Täuschung. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Hannah Neudeck
Hannah Neudeck
Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Peinliche Präsentation
Russlands erster KI-Roboter kippt bei Debüt um
Den Eingang zu dem Freizeitpark bildet ein riesiger blauer Tigerkopf im Stil des Logos von ...
Populärer YouTube-Star
„MrBeast“ eröffnet Freizeitpark in Saudi-Arabien
Hardware-Offensive
Valve greift PS5 & Xbox mit neuer Steam Machine an
Start in Philadelphia
Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney
Krone Plus Logo
Test: Oppo Find X9 Pro
Wie gut ist das Hasselblad-Handy mit Mega-Akku?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.355 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.644 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
923 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Web
Krone Plus Logo
„Krone“-Selbstversuch
Geld fürs Liken? So funktioniert die TikTok-Falle
Telegram-Boss saß fest
Frankreich hebt Ausreiseverbot für Pawel Durow auf
Populärer YouTube-Star
„MrBeast“ eröffnet Freizeitpark in Saudi-Arabien
Konzern im Wandel
Disney: Streaming boomt, aber TV-Geschäft kriselt
Trotz neuer Zölle
Umfrage: Mehrheit shoppt weiter bei Temu und Shein

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf