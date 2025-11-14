Geld fürs Liken? So funktioniert die TikTok-Falle

Die Versprechen klingen harmlos: ein paar Klicks, ein paar Euro. Doch was als Nebenverdienst beginnt, entpuppt sich schnell als Betrug. Die „Krone“ hat den Selbstversuch gemacht – und verrät die Alarmsignale, damit Sie nicht in die Falle tappen.
Es klingt nach dem Traum vieler junger Menschen: Handy zücken, TikTok öffnen, ein paar Videos schauen und dafür Geld kassieren. So zumindest versprechen es immer wieder Anzeigen auf der Kurzvideoplattform. Eine Banküberweisung ist zu sehen, 900 Euro werden „überwiesen“, die Anzeige verspricht: pro Video zehn Euro, Geld zum Greifen nah.
Nur in Kontakt treten, mit einer ausländischen Nummer – und schon geht es los. Doch was dahintersteckt, hat mit leicht verdientem Geld wenig zu tun – und viel mit geschickter Täuschung.
