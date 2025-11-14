Geld fürs Liken? So funktioniert die TikTok-Falle

Es klingt nach dem Traum vieler junger Menschen: Handy zücken, TikTok öffnen, ein paar Videos schauen und dafür Geld kassieren. So zumindest versprechen es immer wieder Anzeigen auf der Kurzvideoplattform. Eine Banküberweisung ist zu sehen, 900 Euro werden „überwiesen“, die Anzeige verspricht: pro Video zehn Euro, Geld zum Greifen nah.