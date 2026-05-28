Zugverkehr rund um Wels war über Stunden dicht

Der Bahnverkehr in halb Oberösterreich stand mehrere Stunden lang still. Die Weststrecke und auch Richtung Passau fuhren am Donnerstagvormittag keine Züge. Nach mehr als zwei Stunden wurde der Verkehr wieder aufgenommen, die Verzögerungen dauern aber noch bis in den Nachmittag hinein. Am Bahnhof Wels waren Hunderte Fahrgäste gestrandet.
Zwei Rettungseinsätze am Bahnhof Wels und Breitenschützing waren, bzw. waren die Gründe für die massiven Verzögerungen. Beide Orte betreffen die Westbahn, allerdings ist bei Haiding eine Abzweigung Richtung Passau und daher waren dort auch diese Gleise gesperrt. Damit ging von Wels nichts mehr Richtung Wien, Salzburg und Passau. „Die Sperren sind aufgehoben“, sagte Klaus Baumgartner vono den ÖBB kurz vor Mittag zur „Krone“. Es sind und waren mehr als 60 Züge betroffen, die in und um Wels angehalten werden mussten.
Schienenersatzverkehr für Nahverkehr
„Für den Nahverkehr wurde auf der Weststrecke ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der Fernverkehr wartete die Sperre ab“, bestätigt Klaus Baumgartner von den ÖBB auf „Krone“-Anfrage. Bis sich die Lage wieder normalisiert hat, wird es aber noch mehrere Stunden dauern.
Fahrgäste ungehalten
Am Welser Bahnhof gab es schon Unmutsäußerungen der Gestrandeten, „weil es nur Durchsagen gibt, dass man nicht in den Zug einsteigen soll“, so ein Betroffener, der schon mehr als zwei Stunden am Bahnof wartete.
Bei den ÖBB bittet man, vor Fahrantritt online zu checken, ob und wann der gewünschte Zug fährt.
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