Zugverkehr rund um Wels war über Stunden dicht

Zwei Rettungseinsätze am Bahnhof Wels und Breitenschützing waren, bzw. waren die Gründe für die massiven Verzögerungen. Beide Orte betreffen die Westbahn, allerdings ist bei Haiding eine Abzweigung Richtung Passau und daher waren dort auch diese Gleise gesperrt. Damit ging von Wels nichts mehr Richtung Wien, Salzburg und Passau. „Die Sperren sind aufgehoben“, sagte Klaus Baumgartner vono den ÖBB kurz vor Mittag zur „Krone“. Es sind und waren mehr als 60 Züge betroffen, die in und um Wels angehalten werden mussten.