Fix! Austria-Juwel wechselt zu Ilzers Hoffenheim

Was die „Krone“ bereits im April berichtet hatte, ist nun offiziell. Konstantin Aleksa verlässt die Wiener Austria und unterschreibt bei der TSG Hoffenheim um Trainer Christian Ilzer.
Mit neun Jahren wechselte der Stürmer an den Verteilerkreis, nach zehn Jahren in Violett geht es für Aleksa nun in die deutsche Bundesliga. Wie die „Veilchen“ am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gaben, konnte sich der Klub nun auf einen Wechsel nach Hoffenheim einigen.
„Der Transfer von Konstantin Aleksa zu Hoffenheim bestätigt einmal mehr, dass unsere Nachwuchsarbeit auch international große Beachtung findet. Die gezielte Förderung und Entwicklung junger Spieler ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, wobei wir Talente frühzeitig an den Profibereich heranführen wollen“, wird Sportvorstand Tomas Zorn in der Mitteilung zitiert.
Austria schweigt über Ablöse
In der abgelaufenen Saison stand der 19-jährige Aleksa vor allem für die Young Violets auf dem Rasen, brachte es allerdings auch in der A-Mannschaft auf vier Kurz-Einsätze. Wie viel sie für den Transfer kassiert, gab die Austria offiziell nicht bekannt, „Krone“-Informationen zufolge rund eine Million Euro den Besitzer wechseln.
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