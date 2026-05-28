Fix! Austria-Juwel wechselt zu Ilzers Hoffenheim

Austria schweigt über Ablöse

In der abgelaufenen Saison stand der 19-jährige Aleksa vor allem für die Young Violets auf dem Rasen, brachte es allerdings auch in der A-Mannschaft auf vier Kurz-Einsätze. Wie viel sie für den Transfer kassiert, gab die Austria offiziell nicht bekannt, „Krone“-Informationen zufolge rund eine Million Euro den Besitzer wechseln.