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Die Tinte ist trocken

Fix! Austria-Juwel wechselt zu Ilzers Hoffenheim

Bundesliga
28.05.2026 11:11
Konstantin Aleksa (m.) verlässt die „Veilchen“.
Konstantin Aleksa (m.) verlässt die „Veilchen“.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was die „Krone“ bereits im April berichtet hatte, ist nun offiziell. Konstantin Aleksa verlässt die Wiener Austria und unterschreibt bei der TSG Hoffenheim um Trainer Christian Ilzer.

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Mit neun Jahren wechselte der Stürmer an den Verteilerkreis, nach zehn Jahren in Violett geht es für Aleksa nun in die deutsche Bundesliga. Wie die „Veilchen“ am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gaben, konnte sich der Klub nun auf einen Wechsel nach Hoffenheim einigen.

„Der Transfer von Konstantin Aleksa zu Hoffenheim bestätigt einmal mehr, dass unsere Nachwuchsarbeit auch international große Beachtung findet. Die gezielte Förderung und Entwicklung junger Spieler ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, wobei wir Talente frühzeitig an den Profibereich heranführen wollen“, wird Sportvorstand Tomas Zorn in der Mitteilung zitiert.

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